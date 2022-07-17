В ФРГ заявили о недостаточной заполненности газохранилищ на зиму

Газохранилища Германии на данный момент недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок российского газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
"Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа", – сказал он в интервью изданию Bild am Sonntag.
По словам Мюллера, в настоящее время многое зависит от возобновления поставок газа по "Северному потоку" после завершения работ по его техобслуживанию.
Ранее сообщалось, что подача топлива по "Северному потоку" будет временно приостановлена в период с 11 по 21 июля из-за планового техобслуживания. В пресс-службе газопровода отмечали, что партнеры компании по транспортировке газа были заранее оповещены о графике проведения плановых работ.
В середине июня "Газпром" объявил о существенном сокращении объема поставок по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.
Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц между тем усомнился в озвученных "Газпромом" причинах снижения поставок газа. По его словам, странам ЕС нужно готовиться к мерам по обеспечению собственной энергетической безопасности.
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