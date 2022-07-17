Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

09:03

В ФРГ заявили о недостаточной заполненности газохранилищ на зиму

экономика

Газохранилища Германии на данный момент недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок российского газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

"Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа", – сказал он в интервью изданию Bild am Sonntag.

По словам Мюллера, в настоящее время многое зависит от возобновления поставок газа по "Северному потоку" после завершения работ по его техобслуживанию.

Ранее сообщалось, что подача топлива по "Северному потоку" будет временно приостановлена в период с 11 по 21 июля из-за планового техобслуживания. В пресс-службе газопровода отмечали, что партнеры компании по транспортировке газа были заранее оповещены о графике проведения плановых работ.

В середине июня "Газпром" объявил о существенном сокращении объема поставок по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц между тем усомнился в озвученных "Газпромом" причинах снижения поставок газа. По его словам, странам ЕС нужно готовиться к мерам по обеспечению собственной энергетической безопасности.

Вице-канцлер ФРГ не исключил риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий

Читайте также

Сюжет: Санкции

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать