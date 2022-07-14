В ЕК не исключили сценарий отключения Евросоюза от российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Еврокомиссии не исключили сценарий полного отключения Евросоюза от российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони рассказал о последствиях прекращения поставок.

"Это приведет к рецессии в Евросоюзе, замедлению всей экономической активности", – передает ТАСС его слова.

Еврокомиссия составила летний экономический прогноз, и оказалось, что в нем все важные макроэкономические показатели заметно ухудшены по сравнению с весной. Однако стоит отметить, что в этом прогнозе еще не учитывалось условие отключения от российского газа.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц поделился мнением, что дефицит газа в Европе может спровоцировать битву за распределение этого топлива среди европейских стран. Политик считает, что в настоящее время необходимо создать согласованный среди государств Евросоюза план распределения газа.

До этого министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкие власти не исключают риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий из-за дефицита газа. Он отметил, что ФРГ стоит быть готовой к еще большему сокращению поставок топлива из России.

Политическая ситуация в мире осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

