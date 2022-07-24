Захарова рассказала о призывах американских дипломатов не делать фото с Лавровым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дипломаты из Соединенных Штатов пытаются создать иллюзию изоляции России, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, пока глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Египте, американские дипломаты "бегают в разных странах от дома к дому и умоляют" не фотографироваться с главой МИД РФ, чтобы Москва не смогла использовать данные фото в качестве доказательств отсутствия изоляции.

"Американские "партнеры" даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

24 июля министр иностранных дел проведет переговоры с руководством Египта. В рамках африканского турне он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая прошла на Бали 7–8 июля, была отменена из-за нежелания некоторых политиков принимать в ней участие из-за присутствия министра иностранных дел РФ и позиции ряда стран относительно российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.