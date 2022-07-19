Посол РФ рассказала об очереди для переговоров с Лавровым на встрече G20

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На саммите G20, прошедшем на Бали, выстроилась очередь на двусторонние встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

Она отметила, что речь идет о главах делегаций всех стран, кроме участниц G7. Таким образом, подчеркнула дипломат, все члены "Большой двадцатки", которые не входят в "Большую семерку", готовы слушать и слышать позицию Москвы.

"Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича [Лаврова], кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на <...> встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график", – приводит слова Воробьевой РИА Новости.

Посол также отметила, что обстановка на встрече в Индонезии была напряженной, не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию, однако благодаря усилиям индонезийского председательства, все прошло достаточно конструктивно.

Заседание глав МИД "Группы двадцати" прошло на Бали 7–8 июля. Как сообщало агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах, традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20 была отменена из-за нежелания некоторых политиков принимать в ней участие из-за присутствия министра иностранных дел РФ и позиции ряда стран относительно российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает против попыток некоторых государств сорвать многосторонние форматы. По его словам, этого нельзя делать, кто бы что ни думал. При этом он отметил, что ценит позицию большинства стран Азии, Латинской Америки, Африки.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.