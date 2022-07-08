Лавров заявил о недопустимости попыток ряда стран подорвать работу многосторонних форматов

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Россия выступает против попыток некоторых государств сорвать многосторонние форматы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Бразилии Карлосом Альберту Франку Франсой на полях министерской встречи G20.

"Я ценю позицию большинства стран Азии, Латинской Америки, Африки. Кто бы что ни думал о ком-то из нас, мы не должны подрывать многосторонние форматы", – приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20 была отменена.

По информации источников издания в дипломатических кругах, это связано с нежеланием ряда политиков принимать в ней участие из-за присутствия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и позиции ряда стран относительно российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Министерская встреча G20 проходит в Индонезии 7–8 июля. Ожидается, что в рамках мероприятия Лавров проведет встречи с министрами иностранных дел Турции и Китая.

