Совместное фотографирование глав МИД G20 на Бали отменено – СМИ

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Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая в эти дни проходит на Бали, отменена, сообщает агентство Kyodo.

По информации источников издания в дипломатических кругах, это связано с нежеланием ряда политиков принимать в ней участие из-за присутствия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и позиции ряда стран относительно российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Ранее CNN так же со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует позировать на официальных групповых фотографиях с министрами G20 из-за присутствия главы МИД РФ. По информации телеканала, обсуждались различные варианты, включая бойкот встреч, однако в Белом доме решили ограничиться неучастием Блинкена в групповых фотосессиях.

Накануне глава МИД Японии Есимаса Хаяси пропустил официальный ужин глав внешнеполитических ведомств стран "Большой двадцатки" из-за присутствия на нем российского министра иностранных дел.

Министерская встреча G20 проходит в Индонезии 7–8 июля. Ожидается, что в рамках мероприятия Лавров проведет встречи с министрами иностранных дел Турции и Китая.

