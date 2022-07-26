Утверждения Госдепа об усиливающейся изоляции РФ не выдерживают критики – посольство РФ

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Попытки представить Россию изолированной вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью. Об этом заявили в посольстве РФ в США.
"Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывают недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ", – говорится в телеграм-канале посольства.
В диппредставительстве отметили, что руководство России активно вовлечено в международные дела. Очередным подтверждением тому является насыщенная программа африканского турне министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем. По его словам, США мало беспокоятся о том, с кем Россия разговаривает и что слышит от стран.
До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для Соединенных Штатов несолидно отговаривать страны Африки от сотрудничества с Россией. Лавров подчеркнул, что непонятно, как некоторые страны могут выражать озабоченность тем, что одно суверенное государство общается с другим суверенным государством, имея давнюю историю совместной работы.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Страны Африки не поддадутся давлению Вашингтона – Лавров
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