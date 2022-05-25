Лавров призвал создать финансовые механизмы, защищенные от давления Запада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России и Африке необходимы финансовые механизмы, свободные от давления Запада. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нам необходимо в интересах наших народов совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях, чтобы опираться на надежные логистические и финансовые механизмы, защищенные от внешнего вмешательства", – высказался глава внешнеполитического ведомства России на приеме по случаю Дня Африки.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели. В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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