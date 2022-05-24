В США исключили возможность скорого снятия экспортных ограничений для РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр торговли США Джина Раймондо оценила возможность снятия экспортных ограничений, введенных против России на фоне специальной операции на Украине.

"В ближнесрочной перспективе они сняты не будут", – заявила Раймондо.

Она также призвала мировое сообщество лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада против России парализовали экономическую систему, что уже ударило по бедным странам. По его словам, поток гумпомощи не улучшит ситуацию, так как международные экономические и торговые связи сильно нарушены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

