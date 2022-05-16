В МИД РФ заявили о необходимости пересмотра отношений с недружественными странами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений с недружественными странами и укрепления других направлений внешнеполитической деятельности, сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

"Вашингтон, полностью подчинив себе коллективный Запад, прошел точку невозврата в своей одержимости любой ценой утвердить свое тотальное доминирование в мире и подавить объективный процесс формирования многополярного мироустройства", – говорится в сообщении.

В связи с поручением Владимира Путина МИД провел заседание коллегии, в ходе которого были рассмотрены задачи по подготовке новой редакции концепции внешней политики в условиях гибридной войны, развязанной Западом, включая возрождение в Европе расистского мировоззрения в виде пещерной русофобии, открытого курса на "отмену" России и всего русского.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа хамство и незаконные шаги со стороны западных стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России санкции, которые неоднократно расширяли. Они, в частности, затронули чиновников, а также отдельные отрасли российский экономики, в том числе энергетику. Кроме того, возник риск расширения НАТО: так, вступить в Альянс в настоящее время планируют Финляндия и Швеция.

