МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи про НАТО

Фото: ТАСС/Николай Морозов
Посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после публикации о НАТО. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства балканского государства.
6 мая на сайте российского диппредставительства появилась публикация с критикой Запада за создание фейков и попытки скрыть нелицеприятные факты о событиях на Украине. В частности, там упоминается созданное недавно в США Управление по борьбе с дезинформацией, которое некоторые американцы уже окрестили оруэлловским "министерством правды".
"В связи с публикацией посольством Российской Федерации в Бухаресте на своем сайте статьи с названием "О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире" министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина в МИД", – говорится в заявлении.
Также в ведомстве отметили, что накануне Кузьмин встретился госсекретарем румынского МИД по стратегическим вопросам Юлианом Фотой. Последний тогда выразил российскому послу недовольство обозначенными в статье высказываниями в адрес Альянса и, соответственно, Румынии.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад развернул против России беспрецедентную по масштабам и агрессивности информационную войну. По ее словам, заранее была подготовлена и технически обеспечена каждая атака.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: