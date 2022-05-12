МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи про НАТО

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Посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после публикации о НАТО. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства балканского государства.

6 мая на сайте российского диппредставительства появилась публикация с критикой Запада за создание фейков и попытки скрыть нелицеприятные факты о событиях на Украине. В частности, там упоминается созданное недавно в США Управление по борьбе с дезинформацией, которое некоторые американцы уже окрестили оруэлловским "министерством правды".

"В связи с публикацией посольством Российской Федерации в Бухаресте на своем сайте статьи с названием "О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире" министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина в МИД", – говорится в заявлении.

Также в ведомстве отметили, что накануне Кузьмин встретился госсекретарем румынского МИД по стратегическим вопросам Юлианом Фотой. Последний тогда выразил российскому послу недовольство обозначенными в статье высказываниями в адрес Альянса и, соответственно, Румынии.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад развернул против России беспрецедентную по масштабам и агрессивности информационную войну. По ее словам, заранее была подготовлена и технически обеспечена каждая атака.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

