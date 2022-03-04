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политика

15:51

Матвиенко сравнила информационную войну с ковровыми бомбардировками

властьполитика

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Запад развернул против России беспрецедентную информационную войну, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она назвала эту войну беспрецедентной по масштабам, по степени агрессивности и по концентрации ненависти. Матвиенко подчеркнула, что заранее была подготовлена и технически обеспечена каждая атака.

"То, что говорят американские соцсети, нельзя иначе охарактеризовать как ковровые информационные бомбардировки нашего общества", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва столкнулась с информационным терроризмом и распространением фейков. По его словам, ознакомиться с актуальной правдивой информацией можно в специальном разделе на официальном сайте МИД РФ.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске в России ресурса "Объясняем.рф". На портале публикуется только проверенная информация обо всех сферах жизни на фоне фейков и непроверенных данных.

4 марта Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил РФ. Уголовный кодекс РФ будет дополнен статьями о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных и о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил с целью защиты граждан и поддержания безопасности мира.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ГД может рассмотреть поправки об уголовной ответственности за фейки 3 марта

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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