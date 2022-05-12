Пушков раскритиковал попытки Кишинева присоединить Молдавию к Румынии

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Представители властей Молдавии безуспешно пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал данные социологического исследования CBS-Research, которые свидетельствуют о том, что более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.

"Прорумынская элита Молдавии не может добиться хотя бы видимости нужного ей большинства для начала процесса присоединения страны к Румынии", – написал политик в своем телеграм-канале.

По мнению Пушкова, большинство граждан республики по-прежнему против присоединения, поскольку это обречет Молдавию на роль провинции Румынии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке населения. Согласно местным законам, данные вопросы должны выноситься на референдум.

С идеей объединить Молдавию и Румынию ранее выступил экс-премьер страны Юрий Лянкэ. По его словам, это позволило бы получить защиту НАТО и Евросоюза от якобы военной угрозы.