Пушков раскритиковал попытки Кишинева присоединить Молдавию к Румынии

Фото: depositphotos/luckyuran
Представители властей Молдавии безуспешно пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал данные социологического исследования CBS-Research, которые свидетельствуют о том, что более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
"Прорумынская элита Молдавии не может добиться хотя бы видимости нужного ей большинства для начала процесса присоединения страны к Румынии", – написал политик в своем телеграм-канале.
По мнению Пушкова, большинство граждан республики по-прежнему против присоединения, поскольку это обречет Молдавию на роль провинции Румынии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке населения. Согласно местным законам, данные вопросы должны выноситься на референдум.
С идеей объединить Молдавию и Румынию ранее выступил экс-премьер страны Юрий Лянкэ. По его словам, это позволило бы получить защиту НАТО и Евросоюза от якобы военной угрозы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: