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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке населения.

"Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель", – заявила Санду в эфире Jurnal TV.

Согласно местным законам, данные вопросы должны выноситься на референдум.

С идеей объединить Молдавию и Румынию ранее выступил экс-премьер страны Юрий Лянкэ. По его словам, это позволило бы получить защиту НАТО и Евросоюза от якобы военной угрозы.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия следит за заявками Молдавии и Украины на вступление в Евросоюз. Он отметил, что Молдавия начала сокращать связи с РФ, СНГ и ЕАЭС после прихода к власти "проевропейских" сил в 2020–2021 годах.

