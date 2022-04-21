В МИД Молдавии заявили, что вызовут посла РФ после слов Захаровой о георгиевской ленте

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэль Водэ заявил, что вызовут посла России в Кишиневе после критики слов президента страны со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Учитывая неприемлемые выражения официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ распорядился вызвать посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова", – приводятся в сообщении слова Водэ.
Парламент Молдавии запретил использование в республике георгиевских ленточек и символов Z и V. В парламенте объяснили запрет использованием этих символом для пропаганды Россией спецоперации на Украине. При этом георгиевские ленточки разрешены, если они являются частью государственной награды.
Президент Молдавии Майи Санду сказала, что место таким символам, как георгиевская ленточка, в мусорном ведре истории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "натуральным, настоящим" предательством, оскорблением памяти героев.
"Подобные решения... вызывают возмущение и едва ли соответствуют заявлениям молдавского руководства о приверженности нейтральному статусу республики", – отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, человек, который допускает такие заявления, сам отправится на свалки истории.
Высказывания президента Молдавии о георгиевской ленточке недопустимы – МИД РФ
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