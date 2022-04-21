В МИД РФ следят за заявками Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Россия следит за заявками Молдавии и Украины на вступление в Евросоюз, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Мы внимательно следим за этими процессами. Обе страны имеют соглашения об ассоциации с ЕС, участвуют в "Восточном партнерстве", вместе с Грузией объединились в так называемое ассоциированное трио передовиков евроинтеграции", – приводит ТАСС его слова.
Кроме того, Полищук отметил, что Молдавия начала сокращать связи с РФ, СНГ и ЕАЭС после прихода к власти "проевропейских" сил в 2020–2021 годах.
По его словам, принятые парламентом страны некоторые инициативы ущемляют интересы граждан, выступающих за развитие отношений с РФ. Последней из таких инициатив стал запрет георгиевской ленты, пояснил он.
Ранее сообщалось, что парламент Молдавии в финальном чтении одобрил запрет на использование в стране георгиевских ленточек, а также символов V и Z.
В юридической комиссии парламента необходимость данного запрета объяснили использованием указанных символов для пропаганды российской спецоперации на Украине. В то же время там отметили, что использование георгиевских лент в некоторых случаях допускается – когда они являются частью государственной награды.
Теперь изготовление или использование георгиевских ленточек, использование символов V и Z может обернуться штрафом или административными работами. Так, физическим лицам придется заплатить от 245 до 490 долларов, а юридическим – от 490 до 1 630 долларов. Наказание предусмотрено и для чиновников.
Эксперт рассказал, могут ли в будущем наладиться отношения России и Евросоюза
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