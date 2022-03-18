Пушков раскритиковал предложение Молдавии отложить выплату долга за газ

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Сенатор Алексей Пушков раскритиковал предложение Молдавии отложить выплату задолженности за потребленный российский газ.
"Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим", – написал политик в своем телеграм-канале.
Сенатор указал, что такая позиция не сочетается с призывом президента Молдавии Майи Санду вывести российских военных с территории Приднестровья.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна не успевает провести аудит долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" в срок до 1 мая. Он также добавил, если российская компания не перенесет крайний срок аудита, то Кишеневу придется закупать газ у других поставщиков.
В октябре Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Спустя несколько месяцев Кишинев разместил заявку о поиске компании для проведения аудита. Позднее "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту идет вразрез с октябрьскими договоренностями.
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