Глава МИД РФ оценил готовность России возобновить отношения с Западом

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Если западные страны захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то Россия серьезно подумает, нужно ли ей это, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом", – заявил министр в рамках проекта гимназии Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру", его ответы опубликованы на сайте МИД РФ.

Он подчеркнул, что Россию тревожат попытки многих западных правительств подыгрывать проявлениям русофобии на бытовом уровне. Лавров признался, что поражен тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Запад занял русофобскую позицию.

Ранее Лавров заявил, что коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну. При этом он отметил, что попытки изолировать РФ не принесут плодов, так как за пределами "золотого миллиарда" утверждается понимание, что мир становится более многообразным. Лавров добавил, что сейчас многие азиатские и латиноамериканские страны не поддерживают антироссийские санкции, так как стремятся к реальной свободе в выборе путей развития.

