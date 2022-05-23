Лавров заявил, что Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада

Фото: kremlin.ru
Россия должна прекратить каким-либо образом зависеть от поставок с Запада для критически важных отраслей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, в дальнейшем развитии Москве следует полагаться на партнеров в Евразийском регионе. Министр подчеркнул, что Евразия становится самым перспективным регионом мира и России нужно заниматься его обустройством, не используя чужие инструменты.
"Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не "пляшут под чужую дудку", – заявил министр в рамках проекта гимназии Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру", его ответы опубликованы на сайте МИД РФ.
При этом он отметил, если Запад захочет что-то предложить России в плане возобновления отношений, то в Москве серьезно подумают, нужно ли это. Лавров также отметил, что в настоящее время связи РФ с Китаем будут укрепляться еще быстрее, поскольку Запад занял "позицию диктатора".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировые цены на продовольствие растут из-за западных санкций против России. Она добавила, что непонимание европейскими политиками прямой причины роста цен является признаком глупости или намеренного введения общественности в заблуждение.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: