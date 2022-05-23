Лавров заявил, что Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада

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Россия должна прекратить каким-либо образом зависеть от поставок с Запада для критически важных отраслей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, в дальнейшем развитии Москве следует полагаться на партнеров в Евразийском регионе. Министр подчеркнул, что Евразия становится самым перспективным регионом мира и России нужно заниматься его обустройством, не используя чужие инструменты.

"Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не "пляшут под чужую дудку", – заявил министр в рамках проекта гимназии Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру", его ответы опубликованы на сайте МИД РФ.

При этом он отметил, если Запад захочет что-то предложить России в плане возобновления отношений, то в Москве серьезно подумают, нужно ли это. Лавров также отметил, что в настоящее время связи РФ с Китаем будут укрепляться еще быстрее, поскольку Запад занял "позицию диктатора".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировые цены на продовольствие растут из-за западных санкций против России. Она добавила, что непонимание европейскими политиками прямой причины роста цен является признаком глупости или намеренного введения общественности в заблуждение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.