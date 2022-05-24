Лавров указал на попытки западных правительств подыгрывать бытовой русофобии

Фото: kremlin.ru

Россию тревожат попытки многих западных правительств подыгрывать проявлениям русофобии на бытовом уровне, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Посмотрите, как разговаривает та же Латвия. Они говорят, что отнимут у русских деньги, которые они у себя заморозили <...> и пустят на нужды Украины. Но и им тоже надо себе (латвийцам) взять. Их, мол, оккупировал Советский Союз. Как бы компенсация за оккупацию", – сказал Лавров, выступая в рамках проекта гимназии имени Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру". Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

Также в качестве примера глава российского министерства привел заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который ранее сказал, что в условиях резкого роста нефтяных доходов Норвегии страна должна ими делиться.

Лавров признался, что поражен тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Запад занял русофобскую позицию, поощряя ее на бытовом уровне. Он добавил, что под воздействием этой русофобии в настоящее время политологи стали обращать внимание на западные описания России в прошлом.

Ранее Владимир Путин заявил, что в западных странах происходит всплеск оголтелой русофобии. Президент добавил, что на Украине можно наблюдать разгул неонацизма, в то время как на Западе не обращают на это внимания и фактически поощряют данную деятельность.

