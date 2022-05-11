Посол РФ заявил, что русофобия в США перешла на бытовой уровень

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Русофобия в Соединенных Штатах перешла на бытовой уровень, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, российские предприятия подвергаются вандализму.

"Рестораны и кафе русской кухни, магазины, центры по изучению нашей культуры и даже православные кладбища подвергаются вандализму. Власти ряда штатов предлагают запретить продажу российских товаров", – написал он в своей статье для Newsweek.

По словам главы диппредставительства, проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.

Антонов подчеркнул, что такие действия не только противоречат международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимость дискриминации по признаку национальной принадлежности.

По мнению дипломата, волну русофобии, которая захлестнула Соединенные Штаты, раздувают средства массовой информации с подачи правящих кругов.

"То, что происходит, приобрело наихудшие формы охоты на ведьм времен маккартизма, сопровождавшейся антикоммунистической паранойей", – указал он.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев сообщил, что Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан. В докладе "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах" планируют затронуть и украинскую проблематику.

Он пояснил, что на сайте российского министерства иностранных дел размещены все доклады о ситуации с правами человека за рубежом. С этими материалами может ознакомиться любой гражданин.

