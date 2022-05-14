Лавров заявил, что Запад объявил РФ гибридную войну

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

По его словам, трудно прогнозировать, сколько продлится эта деятельность, однако последствия почувствуют "все без исключений".

"Мы стоим перед выбором исторического пути. Внешние обстоятельства меняются с каждым днем. Наша страна меняется вместе с обстоятельствами", – сказал Лавров.

При этом глава МИД отметил, что попытки Запада изолировать Россию не принесут плодов, так как за пределами "золотого миллиарда" утверждается понимание, что мир становится более многообразным. Лавров подчеркнул, что сейчас многие азиатские и латиноамериканские страны не поддерживают антироссийские санкции, так как стремятся к реальной свободе в выборе путей развития.

Ранее Лавров заявил, что позиция западных стран, которые требуют присоединиться к антироссийским санкциям, является наглой и самоуверенной. По его словам, санкции призваны сыграть роль разрушения этих связей, и Запад этого не скрывает.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

