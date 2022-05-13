В Британии назвали визиты Лаврова в Алжир и Оман большим успехом для РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Визиты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Алжир и Оман обернулись для России большим успехом. Такое мнение высказали журналисты британской газеты Rai Al Youm.

Издание обратило внимание на приверженность глав указанных государств сотрудничеству в рамках ОПЕК+, которую они подтвердили на встречах с главой российского МИД. Это, как считают журналисты, не позволит Западу отказаться от российских энергоносителей.

Кроме того, газета отмечает и особый подход России в выстраивании отношений со странами Ближнего Востока, который позволяет ей укреплять свое влияние в этом регионе, тогда как Запад продолжает вести себя в колониальной манере.

10 мая Сергей Лавров посетил Алжир, а днем позже отправился в Оман. В ходе поездок министр обсудил с руководствами этих стран вопросы энергетики, в частности сотрудничество в рамках формата ОПЕК+.

В конце апреля Алжир пригрозил Испании разорвать контракт на поставки топлива, если та нарушит свои обязательства. Дело в том, что Мадрид известил Алжир о планах начать реверс через газопровод Магриб – Европа, то есть поставлять газ третьим странам, не указанным в контракте.

