Алжир пригрозил Испании разорвать контракт на поставки газа

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Если Испания нарушит обязательства и запустит реверс газа, то Алжир разорвет контракт на поставки топлива со страной. Об этом сообщили в министерстве энергетики арабского государства, передает РИА Новости.

В заявлении ведомства указано, что министр Мухаммад Аркаб получил от испанской коллеги Тересы Реберы сообщение, в котором говорится о намерении Мадрида начать на днях реверс через газопровод "Магриб – Европа".

"Любое количество алжирского газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением контрактных обязательств и может привести к разрыву контракта", – заявили в министерстве.

При этом на прошлой неделе президент Алжира заявил, что страна будет продолжать поставки вне зависимости от обстоятельств.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не может отказаться от российского газа, поскольку закупку топлива на рынке нельзя рассматривать как разумную альтернативу из-за дороговизны.

По ее словам, Молдавии придется закупать газ на рынке, если контракт с "Газпромом" перестанет действовать с 1 мая. Она выразила надежду, что он будет сохранен.