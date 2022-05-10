Лавров прокомментировал внешнюю политику Евросоюза

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку политике, которую ведет Евросоюз в последнее время. Во время официальной поездки в Алжир он заявил, что внешняя политика ЕС полностью подчинена воле Соединенных Штатов.



Министр подчеркнул, что Москва будет последовательно противодействовать попыткам установления однополярного миропорядка и разрушения принципов ООН. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.