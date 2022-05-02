Володин призвал привлечь к ответственности поставщиков оружия на Украину

Фото: kremlin.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь к ответственности всех глав государств, поставляющих оружие на Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его мнению, лидеры многих европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы.
"Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта. Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники", – подчеркнул спикер Госдумы.
Он добавил, что поставляя оружие на Украину, главы государств подталкивают мир к катастрофе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину. По мнению дипломата, страны альянса делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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