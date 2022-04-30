Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области – МО РФ

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Украинские националисты планируют провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области, заявил начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск", – отметил Мизинцев, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, в случае подрыва дамбы в зоне затопления окажется Марганец и некоторые прилегающие населенные пункты с общей численностью населения более 45 тысяч человек. Кроме того, уход воды ударит по жизнеобеспечению граждан, что приведет к сильному ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации и распространению инфекций в Никопольском районе.

Мизинцев подчеркнул, что ситуация осложняется недоступностью медобеспечения, а также отсутствием лекарств, в том числе жизненно необходимых. Начальник НЦУО РФ уточнил, что этот факт является доказательством продолжающегося бесчеловечного отношения Киева к собственному народу.

Ранее в Минобороны РФ сообщило о возможных провокациях Украины в Лисичанске. Ожидалось, что националисты могут сфабриковать обстрел российских подразделений для последующего представления мировой общественности.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.