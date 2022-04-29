Рыболовные компании ушли в простой из-за риска провокаций в Азовском море – СМИ

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Организации рыбохозяйственного комплекса в настоящее время вынуждены ограничивать или прекращать вылов биоресурсов в акватории Азовского моря из-за возможных провокаций.
Об этом со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ сообщает ТАСС. Уточняется, что речь идет о постановлении о распределении межбюджетных трансфертов таким организациям в 2022 году.
"Проектом постановления предлагается в целях сохранения финансовой устойчивости указанных организаций частично компенсировать им издержки, связанные с их обязательствами по выплате заработной платы, налоговыми отчислениями в бюджеты бюджетной системы РФ", – говорится в документе.
Размер компенсации рассчитан с учетом общего вылова биологических ресурсов, который в Азовском море составляет 7 тысяч тонн, а также средней цены в 35 рублей за килограмм и 20% от выручки, направленной на заплаты, социальные отчисления и налоги.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту минирования прибрежной полосы Азовского моря. По данным ведомства, украинские военные с помощью транспортного средства "Амфибия" заминировали порядка 45 километров на участке от села Мелекино до села Бабах-Тарама.
В результате 25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно, 4 члена экипажа которого погибли. На следующий день на береговой линии в районе Юрьевки подорвались на минах и погибли еще 2 человека.
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