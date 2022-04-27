Минобороны РФ сообщило о возможных провокациях Украины в Лисичанске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о подготовке украинской провокации на месте обстрела рынка в Лисичанске.
По его словам, фабрикуется обстрел российских подразделений для последующего представления мировой общественности.
"В городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника, автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду", – заявил Мизинцев.
Генерал-полковник добавил, что на место предполагаемой провокации будут приглашены украинские и западные средства массовой информации.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ данные о готовящихся Вооруженными силами Украины преступлениях в отношении мирных жителей, в частности о предполагаемой провокации в Николаеве.
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