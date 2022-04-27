Минобороны РФ сообщило о возможных провокациях Украины в Лисичанске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о подготовке украинской провокации на месте обстрела рынка в Лисичанске.

По его словам, фабрикуется обстрел российских подразделений для последующего представления мировой общественности.

"В городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника, автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду", – заявил Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что на место предполагаемой провокации будут приглашены украинские и западные средства массовой информации.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ данные о готовящихся Вооруженными силами Украины преступлениях в отношении мирных жителей, в частности о предполагаемой провокации в Николаеве.

