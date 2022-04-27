СК РФ запросит сведения о подготовке ВСУ провокации с жертвами в Николаеве

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Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ данные об очередных готовящихся Вооруженными силами Украины преступлениях в отношении мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В ведомстве уточнили, что речь, в частности, идет об установке неонацистами взрывных устройств в Николаеве. Данную информацию приобщат к имеющимся материалам следствия.

"Кроме того, боевики украинских нацбатальонов оборудовали опорный пункт с тяжелым вооружением в доме престарелых в Лимане. Персонал и пожилых людей националисты удерживают в качестве живого щита", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики планируют привести в действие радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами вблизи предприятия "Николаевский авиаремонтный завод".

По его словам, неонацисты планируют обвинить в этом российских военнослужащих. Этот и другие фейки со стороны Киева украинская сторона намерена широко распространить в западных СМИ, в том числе с целью демонстрации "бесчинства русских".

