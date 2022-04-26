Неонацисты подготовили провокацию с множеством жертв в Николаеве – МО РФ

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Министерство обороны России сообщило о возможных провокациях со стороны неонацистов в Николаеве. По данным ведомства, боевики планируют привести в действие взрывные устройства.

"В микрорайоне Корабельном вблизи предприятия "Николаевский авиаремонтный завод" по улице Знаменской неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан", – рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, неонацисты планируют обвинить в этом российских военнослужащих. Этот и другие фейки со стороны Киева украинская сторона намерена широко распространить в западных СМИ, в том числе с целью демонстрации "бесчинства русских".

Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что боевики украинских нацформирований разместили тяжелое вооружение в доме престарелых в городе Лимане Донецкой Народной Республики. Он также отметил, что они насильно удерживают персонал и пожилых постояльцев в качестве живого щита.

До этого в Минобороны РФ заявили, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию на "Азовстали". В ведомстве отметили, что предлагаемым гуманитарным коридором никто не воспользовался.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

