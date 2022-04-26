В Минобороны РФ предостерегли Лондон от провоцирования Киева на нанесение ударов по России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минобороны РФ предостерегли Великобританию от провоцирования киевского режима на нанесение ударов по территории России, отметив, что такие действия не останутся без ответа. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление российского военного ведомства.

"В Минобороны России обратили внимание на заявление замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, что не обязательно будет проблемой, если предоставленное Великобританией Киеву оружие будет использоваться для нанесения ударов по объектам на российской территории", – говорится в заявлении.

В МО подчеркнули, что в случае попытки Киева осуществить удары по российской территории Москва немедленно даст пропорциональный ответ на такое провоцирование со стороны Великобритании, оставляя за собой право нанести удар по местам базирования западных военных советников на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Хиппи о том, что для Украины абсолютно легитимно наносить удары по территории России в целях нарушения логистики. Она подчеркнула, что поставка странами НАТО вооружений Киеву напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины, отметив, что это дает России право наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

