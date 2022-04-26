Захарова ответила на заявление Лондона о допустимости нанесения Киевом ударов по РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что для Украины абсолютно легитимно наносить удары по территории России в целях нарушения логистики.

"Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что поставка странами НАТО вооружений Киеву напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Захарова напомнила, что Лондон относится к числу тех, кто поставляет оружие киевскому режиму.

"Глубина полета" мысли руководства министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту руководства министерства иностранных дел этой страны", – заключила она.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.