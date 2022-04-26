Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой

Видео: министерство обороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео с захваченной ремонтной базой на Украине, где находятся около 100 единиц военной техники.

В ролике показаны цеха ремонтной базы и обширная стоянка техники. Там можно увидеть комплексы противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасы к ним, запасные части к радиолокационным станциям, зенитные самоходные установки "Шилка", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", машины из состава комплекса "Оса-АКМ" и "Тор-М1", зенитные ракеты к "Тору", многочисленные снаряды к 30-миллиметровым пушкам.

В военном ведомстве подчеркнули, что при отступлении подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы и документацию. Технику захватили российские ВС.

Уточняется, что на этой территории ремонтировали вооружение и военную технику, после чего техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

