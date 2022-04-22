СК возбудил дело по факту минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту минирования прибрежной полосы Азовского моря в Донецкой Народной Республике.
"Военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 91 движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов")", – говорится на сайте ведомства.
По данным следствия, украинские военные с помощью транспортного средства "Амфибия" заминировали порядка 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной на участке от села Мелекино до села Бабах-Тарама. ВСУ знали, что мирные жители используют данную территорию и акваторию моря в мирных целях. Население о минировании этой территории уведомлено не было.
В результате 25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно, 4 члена экипажа которого погибли. На следующий день на береговой линии в районе Юрьевки подорвались на минах и погибли еще 2 человека. Никто из этих людей в конфликте и боевых действиях не участвовал.
На данный момент представители СК ведут допросы участников уголовного дела, а также устанавливают причастных к данному преступлению. Одновременно с этим специалисты ведут работу по разминированию территории.
Ранее националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции. В Минобороны РФ отмечали, что в случае подрыва в зоне возможного затопления могли оказаться Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и некоторые другие населенные пункты с общей численностью более 15 тысяч человек.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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