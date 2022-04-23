Киев готовит провокации для дискредитации канонической УПЦ – МО РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви. Об этом РИА Новости заявил начальник НЦУО России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что епископы Украинской греко-католической церкви получили рекомендации от офиса украинского лидера Владимира Зеленского, согласно которым не следует в ночь с 23 на 24 апреля проводить традиционные пасхальные мероприятия. В рекомендациях отмечалось, что их необходимо заменить на онлайн-трансляции богослужения в храмах. При этом, уточняется, что в адрес канонической УПЦ подобные уведомления целенаправленно не отправлялись.

"Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации ракетных обстрелов религиозных объектов, в том числе Святогорской Лавры", – пояснил Мизинцев.

Он подчеркнул, что любая готовящаяся провокация разрабатывается с целью усугубления раскольнической политики украинской столицы и распространения новой волны русофобии на Украине и в других странах.

Ранее Мизинцев сообщил, что киевский режим готовит постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области для обвинения военных РФ в мародерстве. По его словам, переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины с использованием автомобилей с символом Z демонстративно грабили дома и осуществляли съемку бесчинств на мобильные телефоны.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.