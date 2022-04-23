Киев готовит провокации для дискредитации канонической УПЦ – МО РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви. Об этом РИА Новости заявил начальник НЦУО России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что епископы Украинской греко-католической церкви получили рекомендации от офиса украинского лидера Владимира Зеленского, согласно которым не следует в ночь с 23 на 24 апреля проводить традиционные пасхальные мероприятия. В рекомендациях отмечалось, что их необходимо заменить на онлайн-трансляции богослужения в храмах. При этом, уточняется, что в адрес канонической УПЦ подобные уведомления целенаправленно не отправлялись.
"Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации ракетных обстрелов религиозных объектов, в том числе Святогорской Лавры", – пояснил Мизинцев.
Он подчеркнул, что любая готовящаяся провокация разрабатывается с целью усугубления раскольнической политики украинской столицы и распространения новой волны русофобии на Украине и в других странах.
Ранее Мизинцев сообщил, что киевский режим готовит постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области для обвинения военных РФ в мародерстве. По его словам, переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины с использованием автомобилей с символом Z демонстративно грабили дома и осуществляли съемку бесчинств на мобильные телефоны.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: