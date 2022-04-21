В МО РФ предупредили о постановочной съемке о мародерстве в Воскресенском

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Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим готовит постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области для обвинения военных РФ в мародерстве.

По его словам, переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины с использованием автомобилей с символом Z демонстративно грабили дома и осуществляли съемку бесчинств на мобильные телефоны.

Мизинцев отметил, что очередной фейк "о злодеяниях русских" в ближайшее время распространится в западных СМИ при полном одобрении киевского режима. Он также подчеркнул, что провокация еще раз демонстрирует безразличие Украины к судьбам мирных граждан.

Ранее стало известно, что киевский режим при поддержке ряда западных стран готовит провокацию с обстрелом украинских храмов в пасхальную ночь. Для этого сформировали более 70 мобильных групп на автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

