В МО РФ предупредили о постановочной съемке о мародерстве в Воскресенском

21 апреля, 21:58
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим готовит постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области для обвинения военных РФ в мародерстве.
По его словам, переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины с использованием автомобилей с символом Z демонстративно грабили дома и осуществляли съемку бесчинств на мобильные телефоны.
Мизинцев отметил, что очередной фейк "о злодеяниях русских" в ближайшее время распространится в западных СМИ при полном одобрении киевского режима. Он также подчеркнул, что провокация еще раз демонстрирует безразличие Украины к судьбам мирных граждан.
Ранее стало известно, что киевский режим при поддержке ряда западных стран готовит провокацию с обстрелом украинских храмов в пасхальную ночь. Для этого сформировали более 70 мобильных групп на автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МО РФ предупредили о подготовке провокации со стороны Киева в пасхальную ночь
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