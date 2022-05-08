Акция "Бессмертный полк" прошла на центральной улице испанского Мадрида – СМИ.

В МЧС заявили о стабилизации обстановки с природными пожарами в Кемеровской области.



Сотрудники Следственного комитета России осмотрели здания и территории завода "Азовмаш", сообщили в ведомстве.

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