Губернатор Красноярского края сообщил о свыше 1 200 пострадавших из-за пожаров в регионе

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Материальный ущерб в результате пожаров в Красноярском крае получили более 1,2 тысячи человек, заявил губернатор региона Александр Усс.

"Всего уничтожено 518 жилых домов и 309 строений. По нашим оценкам, пострадали, предварительно, более 1 200 (материально. – Прим. ред.) человек. Пять погибли, 19 причинен вред здоровью, в том числе и шести спасателям", – сообщил он на совещании в Красноярске с участием главы Минприроды РФ Александра Козлова и врио главы МЧС Александра Чуприяна.

По его словам, более 700 человек подали заявления на получение социальных выплат.

Как отметил врио главы МЧС России Александр Чуприян, ухудшению обстановки с природными пожарами в Сибирском федеральном округе поспособствовали праздники.

В течение суток одновременно произошло 273 пожара, которые были потушены местными гарнизонами и федеральными структурами, добавил он.

Сложная ситуация с пожарами наблюдалась 5 мая в Республике Хакасия и Омской области. В хакасском Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате омских пожаров погибли два человека и пострадали восемь.

А 6 мая многочисленные пожары возникли в Красноярском крае. Огонь распространялся в более чем 16 населенных пунктах. По данным Россельхоза, в результате пожаров сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду.