В Красноярском крае из-за пожаров пострадали по меньшей мере 17 человек

17:42
Фото: телеграм-канал "Борус"
Минимум 17 человек пострадали в результате пожаров в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Госпитализированы 11 человек.
По данным Рослесхоза, в результате пожаров сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в селах Никольск и Талажанка Красноярского края в результате пожаров скончались пять человек. По факту их гибели возбуждены уголовные дела.
По данным следствия, два тела были обнаружены после пожаров в разных домах по улице Октябрьской села Никольск Шарыповского района. Одним из погибших, предположительно, является мужчина. Пол останков другого человека пока не определен. В селе Талажанка Казачинского района в домах обнаружены тела трех человек. Предположительно, это две женщины и мужчина.
На местах происшествия работают следственно-оперативные группы. Они проводятся осмотры, устанавливают личности погибших и пострадавших.
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