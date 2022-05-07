В Красноярском крае из-за пожаров пострадали по меньшей мере 17 человек

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Минимум 17 человек пострадали в результате пожаров в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Госпитализированы 11 человек.

По данным Рослесхоза, в результате пожаров сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в селах Никольск и Талажанка Красноярского края в результате пожаров скончались пять человек. По факту их гибели возбуждены уголовные дела.

По данным следствия, два тела были обнаружены после пожаров в разных домах по улице Октябрьской села Никольск Шарыповского района. Одним из погибших, предположительно, является мужчина. Пол останков другого человека пока не определен. В селе Талажанка Казачинского района в домах обнаружены тела трех человек. Предположительно, это две женщины и мужчина.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы. Они проводятся осмотры, устанавливают личности погибших и пострадавших.