Уголовные дела возбудили в Красноярском крае после гибели 5 человек в результате пожаров

16:15
Фото: телеграм-канал "Борус"
В селах Никольск и Талажанка Красноярского края в результате пожаров скончались пять человек. По факту их гибели возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
"Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц")", – отмечается в сообщении ведомства.
По данным следствия, два тела были обнаружены после пожаров в разных домах по улице Октябрьской села Никольск Шарыповского района. Одним из погибших, предположительно, является мужчина. Пол останков другого человека пока не определен.
В селе Талажанка Казачинского района в домах обнаружены тела трех человек. Предположительно, это две женщины и мужчина.
На местах происшествия работают следственно-оперативные группы. Они проводятся осмотры, устанавливают личности погибших и пострадавших.
В свою очередь, прокуратура Красноярского края сообщила, что в ходе тушения пожара в Талажанке были обнаружены тела мужчины 1971 года рождения и двух женщин 1946 и 1976 годов рождения. В Никольске во время пожара погибли мужчина 1952 года рождения и женщина 1938 года рождения.
Сведения о двух несовершеннолетних, которые погибли в Талажанке, ранее опубликованных региональным главком МЧС, в надзорном ведомстве не подтвердили.
В общей сложности огнем охвачены около 200 строений, две пилорамы и детский сад в 16 районах Красноярского края. Во всех случаях тушение осложняется погодными условиями – сильный ветер препятствует ликвидации и помогает огню быстрее распространяться. Из-за массовых пожаров в Красноярском крае объявили режим ЧС. Кроме того, было принято решение обесточить ряд населенных пунктов. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновение новых пожаров из-за обрыва проводов. Речь идет о территориях, где скорость ветра достигает до 40 метров в секунду.
Три человека погибли в Красноярском крае, где бушуют пожары
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: