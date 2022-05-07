Уголовные дела возбудили в Красноярском крае после гибели 5 человек в результате пожаров

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В селах Никольск и Талажанка Красноярского края в результате пожаров скончались пять человек. По факту их гибели возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

"Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц")", – отмечается в сообщении ведомства.

По данным следствия, два тела были обнаружены после пожаров в разных домах по улице Октябрьской села Никольск Шарыповского района. Одним из погибших, предположительно, является мужчина. Пол останков другого человека пока не определен.

В селе Талажанка Казачинского района в домах обнаружены тела трех человек. Предположительно, это две женщины и мужчина.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы. Они проводятся осмотры, устанавливают личности погибших и пострадавших.

В свою очередь, прокуратура Красноярского края сообщила, что в ходе тушения пожара в Талажанке были обнаружены тела мужчины 1971 года рождения и двух женщин 1946 и 1976 годов рождения. В Никольске во время пожара погибли мужчина 1952 года рождения и женщина 1938 года рождения.

Сведения о двух несовершеннолетних, которые погибли в Талажанке, ранее опубликованных региональным главком МЧС, в надзорном ведомстве не подтвердили.

В общей сложности огнем охвачены около 200 строений, две пилорамы и детский сад в 16 районах Красноярского края. Во всех случаях тушение осложняется погодными условиями – сильный ветер препятствует ликвидации и помогает огню быстрее распространяться. Из-за массовых пожаров в Красноярском крае объявили режим ЧС. Кроме того, было принято решение обесточить ряд населенных пунктов. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновение новых пожаров из-за обрыва проводов. Речь идет о территориях, где скорость ветра достигает до 40 метров в секунду.