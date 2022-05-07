Около 200 строений, две пилорамы и детский сад загорелись в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Около 200 строений, две пилорамы и детский сад горят в нескольких районах Красноярского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

"В Красноярском крае все силы и средства работают на тушении многочисленных пожаров в населенных пунктах. Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад... Уже есть погибшие – в Шарыповском и Казачинском районах", – сказано в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Во всех случаях тушение осложняется погодными условиями – сильный ветер препятствует ликвидации и помогает огню быстрее распространяться.

Позже в ведомстве уточнили данные по количеству и местам возгораний. Так, в деревне Новокурск пожар начался в 15 строениях. Еще 20 строений загорелись в селе Никольск. В результате инцидентов, по предварительным данным, погибли два человека.

В Казачинском районе в селе Талажанка горят 16 строений. Там, по предварительной информации, погибли три человека. Двое из них – дети.

Две пилорамы и готовая продукция вспыхнули в районе населенного пункта Индустриальный. В Большемуртинском районе в поселке Большая Мурта горят детский сад и жилой дом. А в поселке Лакино возгорание началось на одной из центральных улиц. Информация по количеству охваченных огнем строений уточняется.

В садовом товариществе "Родники" в Большеулуйском районе пожар затронул 20 строений, в Боготольском районе – 35 строений, а в селе Белый Яр Ачинского района – пять жилых домов. Еще 50 строений занялись огнем в Уярском районе. Также загорелись 15 домов в городе Заозерный Рыбинского района.

В ведомстве добавили, что возгорание отмечается и в Козульском районе. К месту пожара следует пожарный поезд.

Из-за массовых пожаров в Красноярском крае объявили режим ЧС. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. Отмечается, что соответствующее решение принял губернатор Красноярского края Александр Усс.

Кроме того, было принято решение обесточить ряд населенных пунктов. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновение новых пожаров из-за обрыва проводов. Речь идет о территориях, где скорость ветра достигает до 40 метров в секунду.

"Мной даны распоряжения отключить электроэнергию за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения. Кроме этого на всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации. В тех территориях, где идет пожар, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей", – заявил глава региона на заседании оперативного штаба.

Ранее из-за горящих лесов в Красноярском крае зафиксировали загрязнение воздуха. Сложная обстановка с природными пожарами сейчас наблюдается и в других регионах. К борьбе с огнем привлекают десант и авиацию, а также активно ищут виновников. Режим ЧС из-за пожаров объявили сразу в нескольких субъектах РФ. Сложная обстановка остается в Курганской и Амурской областях. Полыхают леса в Сибири, на Алтае и Дальнем востоке.