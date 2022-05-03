Режим ЧС ввели в нескольких регионах РФ из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявили в нескольких регионах России из-за лесных пожаров. Сложная обстановка остается в Курганской и Амурской областях. Для тушения огня туда направили сотни человек.

Леса полыхают в Сибири, на Алтае и Дальнем востоке. Сейчас в России 83 очага, суммарной площадью более 22-х тысяч гектаров. За последние сутки удалось потушить более 150 лесных пожаров.

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