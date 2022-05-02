Строящийся спорткомплекс загорелся в Магадане из-за нарушения техники безопасности

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Строящийся спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" загорелся в Магадане. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону сообщает РИА Новости.

"Возгорание произошло при проведении огневых работ на обшивке здания. Площадь пожара – около 300 квадратных метров. Один человек получил травму, его передали медикам скорой помощи. Сейчас пожар потушен", – рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, официальный комментарий по ситуации дал заместитель руководителя проекта строительства комплекса Станислав Лубянов. По его словам, причиной возгорания утеплителя пеноплекс стало нарушение техники безопасности. В настоящий момент строительные работы на объекте продолжаются.

"Ущерб оценивается как незначительный. Копоть со стены смоют. Сами стены не пострадали. Виновных устанавливаем посредством системы видеонаблюдения на объекте", – добавил Лубянов.

Между тем, губернатор Магаданской области Сергей Носов также прокомментировал инцидент, отметив, что стенные панели во время пожара все же пострадали.

"Вот, что бывает, когда нарушают технику безопасности, когда неосторожно работают со сваркой. Загорелся пеноплекс для утепления фундамента спортивного комплекса. Его сложили возле здания, с нарушением норм противопожарной безопасности. А над ним проводили сварочные работы. Панели на фасаде здания все номерные. Поврежденные части, до пожарной лестницы, подрядчик заменит за свой счет. Он заверил, что сделает это в июне–июле", – написал Носов в соцсетях.

Глава региона добавил, что внутренняя отделка помещений и работы по благоустройству будут вестись в соответствии с графиком. Завершить их планируют в августе–сентябре текущего года.

Ранее в МЧС России сообщали, что сложная обстановка с пожарами в предстоящие майские праздники прогнозируется практических во всех федеральных округах России, за исключением Центрального. По данным ведомства, рост возгораний в данный период увеличивается почти на треть. Большая часть из них – это загорания сухой травы, лесной подстилки и неубранного мусора.