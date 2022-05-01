Крупный пожар начался в Котельниках

Мощный пожар произошел в Котельниках. Видео прислали телезрители.

По словам очевидцев, горит парк в микрорайоне Белая дача. На видео очень много черного густого дыма. Ситуация уточняется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.