Серьезный пожар произошел на строительной площадке в Мытищах, на Малой Бородинской улице.

Там возводят новый жилой комплекс. На территории стройки загорелись бытовки. Видно, как на крыше полыхает пламя, а над улицей поднимается столб черного дыма. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.