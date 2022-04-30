В Москве открылась еще одна выездная площадка для регистрации брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице открылась еще одна выездная площадка для регистрации брака, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, теперь пожениться можно на речных трамвайчиках во время мини-круизов по Москве-реке.
"Сегодня такие церемонии состоятся для 20 пар, а затем будут проходить все лето. Для каждой пары тематически украшенный теплоход совершит 30-минутную прогулку по центру столицы. В этот день мы подготовили подарки для всех молодоженов вне зависимости от того, на какой площадке пройдет их торжественная регистрация: все пары бесплатно получат снимки от профессионального фотографа, а также свадебные наборы", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что новые нестандартные локации для молодоженов открываются в столице каждый год. Более 30% пар выбирают именно выездной формат проведения торжественной регистрации.
Во время свадебных мини-круизов речной трамвай будет проходить по маршруту от гостиницы "Украина" вдоль Пресненской набережной до делового центра "Москва-Сити" и обратно.
Торжественные церемонии заключения брака пройдут на фоне небоскребов: молодожены обменяются кольцами и поставят подписи на фоне высоток центра "Москва-Сити". После этого пары могут провести свадебную фотосессию на палубе.
Пожениться на речных трамваях можно будет с мая по сентябрь.
Ранее и. о. начальника управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, что в столице с начала 2022 года поженились более 15 тысяч пар. Она уточнила, что более 20% торжественных церемоний состоялись на выездных площадках столицы. Наибольшей популярностью у молодоженов пользовалась башня "Око" делового центра "Москва-Сити". На этой площадке свои отношения узаконили более 330 пар. А Дворец бракосочетания № 1 стал самым популярным среди столичных отделов ЗАГС. В нем с начала года поженились около 1,5 тысячи пар.
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