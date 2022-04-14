Свыше 15 тысяч пар поженились в столице с начала 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице с начала 2022 года поженились более 15 тысяч пар, рассказала и. о. начальника управления ЗАГС Светлана Уханева, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
"С 2017 года количество браков за аналогичный период не превышало 14 тысяч, а в 2016 фиксировалось самое большое количество по настоящее время – более 14,5 тысячи. В этом году рекордное количество за последние семь лет", – приводятся в сообщении слова Уханевой.
Она уточнила, что более 20% торжественных церемоний состоялись на выездных площадках столицы. Наибольшей популярностью у молодоженов пользовалась башня "Око" делового центра "Москва-Сити". На этой площадке свои отношения узаконили более 330 пар.
А Дворец бракосочетания № 1 стал самым популярным среди столичных отделов ЗАГС. В нем с начала года поженились около 1,5 тысячи пар.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице открыли еще свыше 200 слотов для регистрации брака на речных трамваях из-за высокого спроса на эту локацию. По ее словам, в этом году уже приняли более 27 тысяч заявлений о заключении брака.
Регистрация брака проходит во время речной прогулки с видами на гостиницу "Украина", Пресненскую набережную и деловой центр "Москва-Сити". Круизы длятся около 30 минут. Отправляться и прибывать трамваи будут с набережной Тараса Шевченко с 10:00 до 20:00.
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