Более шести тысяч пар поженились в феврале 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В феврале в столице поженились свыше шести тысяч пар, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это чуть меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Тогда брак зарегистрировали на 100 пар больше. Популярность второго месяца в 2022 году объясняется большим количеством дат в феврале с красивым сочетанием цифр.
Самой популярной датой стал вторник, 22 февраля. В этот день расписались 1 340 пар. Это почти втрое больше того количества, которое обычно приходится на пятницу и субботу, и в 15 раз больше, чем в среднем по вторникам.
Также популярностью пользовались 12 февраля (450 пар), 19 февраля (459 пар) и 26 февраля (455 пар). Чуть меньше 300 пар поженились в День всех влюбленных – 14 февраля.
На площадках для выездной регистрации брака поженились 700 пар. Это свыше 10% в от общего количества браков в феврале. Больше всего торжественных церемоний прошло в башне "ОКО" делового центра "Москва-Сити" – там расписались 129 пар. Усадьбу Третьякова выбрали 104 пары, храм Матроны Московской – 67, а особняк Спиридонова – 44.
Самым популярным местом остается Дворец бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС). Там поженились 556 пар.
Ранее сообщалось, что из-за высокой популярности 22 февраля столичные ЗАГСы открыли 100 дополнительных мест для регистрации брака.
По словам исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, все свободные места для регистрации брака в усадьбе Васильчиковых 22.02.22 были зарезервированы в течение 30 минут после открытия подачи заявлений в режиме онлайн.
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