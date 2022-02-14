Назван самый свадебный город России в 2022 году

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Россиянам назвали самый свадебный город страны. Соответствующее исследование провели в компании "СберСтрахование жизни" и "Сбер управление активами".

Как передает РИА Новости, самым свадебным городом России стал Курск. Там о желании вступить в брак заявили 7,4% опрошенных жителей. При этом в Орле, Пензе и Ульяновске показатель составил 6,9%, а в Нижнем Новгороде и Чебоксарах – по 6,4%.

Как отмечают эксперты, в 2022 году увеличилось общее количество россиян, желающих сыграть свадьбу.

"В 2021 году собиралось жениться только 4,5% опрошенных россиян, а в 2022 году их число увеличилось до 5,6%, в то время как в доковидном феврале 2020 года об этом заявило 5% россиян", – уточняется в исследовании.

В Москве и Санкт-Петербурге о желании вступить в брак заявили 4,9% жителей. При этом реже всего о свадьбах задумываются в Хабаровске (4,4%), Владивостоке (4,2%) и Якутске (3,3%).

Россияне считают, что свадьба станет успешной при наличии богатого стола, хорошего ресторана и свадебного торта (27%). Еще 24% опрошенных указали на важность красивого платья невесты

В свою очередь, 13% респондентов сочли необходимым пригласить большое количество гостей. Как объяснила старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова, это может быть связано с пандемией коронавируса.

Исследование проводилось в феврале в 75 городах России. В каждом из них на вопросы отвечали свыше 200 человек.

Ранее сообщалось, что на сайтах объявлений россияне начали продавать возможность сыграть свадьбу в красивые даты в феврале. Цены начинаются от 15 тысяч рублей и доходят в некоторых случаях до полумиллиона. Как объясняют сами продавцы, они якобы забронировали красивую дату для себя, но за плату готовы переоформить ее на потенциального покупателя.

При этом эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова отметила, что авторы абсолютного большинства объявлений в интернете о продаже красивых свадебных дат являются мошенниками.